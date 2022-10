ufficiale Prato, panchina affidata a Brando. Vice di Scienza alla Feralpisalò in C

vedi letture

Dopo l'esonero di mister Giancarlo Favarin, il Prato ha nominato il nuovo allenatore: panchina affida a Lucio Brando, vice Giuseppe Scienza alla Feralpisalò.

Ecco il comunicato:

"L’A.C. Prato è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Mister Lucio Brando.

Nato a Biella l’11 dicembre 1971, nel corso della sua carriera ventennale ha guidato in serie D il Fiorenzuola (stagione 2018/2019), il Mantova (stagione 2019/2020), il Legnano (stagione 2020/2021), la Pianese (stagione 2021/2022) e il Dolomiti Bellunesi (stagione 2022/2023 fino al 30 di settembre), in Serie C ha affiancato – in qualità di vice allenatore – Mister Giuseppe Scienza alla Feralpi Salò.

Mister Brando ha vinto due campionati di Eccellenza sulle panchine di Juventus Domo e Virtus Verbania e due in Promozione, alla guida di Dofour Varallo e Virtus Cusio.

Il nuovo tecnico guiderà già l’allenamento odierno pomeridiano che la squadra sosterrà a porte chiuse al campo sportivo “V. Rossi” di Santa Lucia.

Convocata domani alle ore 17:00 la conferenza stampa di presentazione ufficiale presso la la sala stampa dello stadio Lungobisenzio: giornalisti e fotografi potranno pertanto in questa sede intervistare il nuovo tecnico e realizzare i relativi servizi a supporto delle proprie testate.

A Mister Brando, allenatore preparato, di grande professionalità e con un ricco bagaglio di esperienze la società da il benvenuto ed augura buon lavoro".