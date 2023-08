ufficiale Takayuki Morimoto torno nella sua Sicilia: il giapponese ha firmato per l'Akragas

Takayuki Morimoto torna in Italia. L'attaccante giapponese, che in passato ha vestito la maglia del Catania, giocherà di nuovo in Sicilia, questa volta con l'Akragas. La punta torna così in Italia dopo l'ultima volta, nel 2013, e ritrova il suo vecchio compagno di squadra Cristian Llama, anche lui al Catania di Pulvirenti e Lo Monaco.

Il giapponese è arrivato ieri in Sicilia, accolto dall'entusiasmo dei tifosi dell'Akragas. Morimoto riparte così dall'Italia dopo aver girato il mondo con esperienze in Arabia Saudita, Paraguay e Taiwan.