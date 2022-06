ufficiale Tanto Pontedera nell'Arezzo. Dopo Giovannini, Indiani e Vettori; Cutolo club manager

La notizia era già nell'aria, ora trova la sua ufficialità: Paolo Indiani è il nuovo tecnico dell'Arezzo, che si colora di tanto Pontedera. Già nominato Dg Paolo Giovanni, con l'allenatore approda in amaranto l'ex capitano granata Federico Vettori, che sarà il tecnico in seconda.

Ecco il comunicato:

"La società Sportiva Arezzo comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Paolo Indiani.

Nato a Certaldo il 20 luglio 1954, Paolo Indiani vanta una lunga carriera tra serie D e Lega Pro avendo allenato in piazze come Poggibonsi, San Giovanni Valdarno, Lucca, Crotone, Perugia, Pisa, Pistoia, Pontedera. Nelle ultime due stagioni ha guidato il San Donato Tavarnelle con il quale ha ottenuto la promozione in Lega Pro, vincendo il nono campionato in carriera.

Lo staff tecnico si completa con Federico Vettori che ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda e con il ritorno in amaranto di Maurizio Pecorari come preparatore atletico. Lorenzo Nannizzi sarà il match analyst. Lunedì 6 giugno, nel corso della conferenza stampa di presentazione dello staff tecnico, verrà presentato anche il nuovo preparatore dei portieri".

E' poi altresì comunicato l'addio al calcio giocato di Aniello Cutolo, che rimarrà in società come club manager: "Dopo oltre 150 presenze in maglia amaranto, impreziosiste da 45 gol tra campionato, coppe e spareggi Nello Cutolo ha deciso di porre fine alla propria carriera come calciatore. Il capitano del Cavallino, tra i protagonisti della ‘battaglia totale’ resterà in amaranto con il ruolo di club manager, prendendo poi parte a settembre al corso per direttore sportivo".