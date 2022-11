ufficiale Toccafondi chiama una vecchia conoscenza: Esposito nuovo mister del Livorno

Dopo l'esonero-bis di Lorenzo Collacchioni, il Livorno scoglie le riserve, affidando la panchina a Vincenzo Esposito, vecchia conoscenza del presidente Paolo Toccafondi, col quale il mister ha condiviso svariati anni al Prato.

Ecco la nota:

"L'Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Vincenzo Esposito, 59 anni, ex centrocampista con oltre 80 presenze in serie A fra Torino, Atalanta e Cesena.

Da allenatore, Esposito è stato sulla panchina del Prato per tredici stagioni: dal 1997 al 2004, dal 2011 al 2015 e dal 2019 al 2021, vincendo un campionato di serie C2 dopo aver partecipato ai playoff promozione per tre anni di fila e conquistando anche una Coppa Italia di serie C. Ha allenato inoltre il Grosseto in serie C1, l’AlbinoLeffe in B, la Primavera dell’Inter (uno scudetto e un Torneo di Viareggio) e il Ravenna in Lega Pro Prima Divisione. Nel febbraio 2021 le dimissioni da allenatore del Prato per motivi strettamente personali, dopo aver sfiorato la promozione in serie C nella stagione precedente, quella interrotta a causa della pandemia".