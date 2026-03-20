Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica"

Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 18:30Storie di Calcio
TMWRadio Redazione

ddddA Storie di Calcio, trasmissione di TMW Radio, protagonista un difensore che in provincia ha vissuto tutta la vita, vivendo però momenti importanti del calcio italiano. Parliamo di Lorenzo Stovini.

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, passa poi al Vicenza col quale debutta in Serie A il 31 agosto 1997 nella sfida di Marassi contro la Sampdoria, sostituendo Giacomo Dicara al 38' della ripresa. Nel 1999 passa alla Reggina, con cui resta per due stagioni, per poi andare al Lecce, esperienza che ha chiuso nel 2006. A seguire le importanti esperienze con Catania ed Empoli, prima di chiudere la carriera con Brescia e Casellina, squadra della Seconda Categoria fiorentina. 

"Nei miei anni c'era un calcio diverso, più vero. C'era meno business, anche se già certi discorsi si cominciavano a sentire - ha confessato -. Sono partito da Poggibonsi, poi mi aggregarono alla prima squadra che era in C2, mi videro quelli della Roma e cominciai a giocare poi in Primavera. Dopo i quattro anni lì, venne fuori il Vicenza e mi ritrovai in Serie A saltando la gavetta. Quella a Roma è stata un'esperienza importante, era la prima fuori casa. Era una squadra bella, romantica, con giocatori come Fonseca, Giannini, Balbo, c'era un giovanissimo Totti che era già un fenomeno. E' stato l'inizio. Poi a Vicenza sono stato veramente tra i grandi, con una squadra che aveva appena vinto la Coppa Italia e giocava la Coppa delle Coppe".

Di sicuro un'esperienza fondamentale quella di Vicenza: "E' stata la prima in Serie A, era un mondo totalmente nuovo. Mi porto dietro tante cose importanti, che hanno poi fatto parte del mio bagaglio tecnico ma anche di vita". Poi il passaggio alla Reggina, dove vive accanto a grandi giocatori come Pirlo, Taibi e non solo: "E' stata la mia prima esperienza al Sud, la Reggina veniva da diversi anni di Serie A ed era incredibile. Una squadra composta da giocatori forti come Pirlo, Baronio, Possanzini...una realtà incredibile. Ho cominciato a vivere la passione dei tifosi del Sud, che non trovi da altre parti". Come a Lecce, di cui è stato anche capitano: "E' stata un'esperienza particolare, il 2004 e la salvezza con Delio Rossi fu incredibile. Vincere contro Juve, Inter e Udinese di quei tempi fu incredibile. E fu una salvezza incredibile, che rimarrà scritta nella storia. L'annata partì male, il girone d'andata fu nefasto, con appena 9 punti. Poi scattò qualcosa, abbiamo preso consapevolezza nei nostri mesi e una vittoria tira l'altra e ci siamo convinti che potevamo tentare l'impresa. Che c'è stata. Sapevamo di essere una buona squadra, nonostante un girone brutto. Sono annate che capitano, ma salvarsi con quel tipo di squadre fu eccezionale. Altra grande esperienza a Catania. Venivano dalla B, era una realtà importante e furono tre anni di crescita".

Articoli correlati
Stovini: "Fiorentina, col Bologna visto una cosa tragicomica. Bisogna pensare all'Inter"... Stovini: "Fiorentina, col Bologna visto una cosa tragicomica. Bisogna pensare all'Inter"
Stovini sulla nuova Fiorentina a RFV: "Pioli ha già inculcato la sua mentalità. Piccoli?... Stovini sulla nuova Fiorentina a RFV: "Pioli ha già inculcato la sua mentalità. Piccoli? Importante"
Stovini: "Comuzzo può solo andare a migliorare. Credo che la Fiorentina lo terrà"... Stovini: "Comuzzo può solo andare a migliorare. Credo che la Fiorentina lo terrà"
Altre notizie Storie di Calcio
Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica"
Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre
L'assurda morte di Italo Alaimo L'assurda morte di Italo Alaimo
Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me"... Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me"
Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima"
La storia incredibile di Luzt Eigendorf, il "Beckenbauer dell'Est" La storia incredibile di Luzt Eigendorf, il "Beckenbauer dell'Est"
Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol
Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate... Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Come farà il Como col Fair Play Finanziario nelle Coppe? Tutte le risposte e le soluzioni. I bilanci, il piano con la UEFA, il valore della rosa triplicato e le plusvalenze in vista
Ora in radio
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Football rewind 19:00Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
EuroMaracanà 19:30EuroMaracanà
EuroMaracanà
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 30^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Milan, Leao salta il Torino: problema all'adduttore, non sarà neanche convocato
Immagine top news n.2 Roma, tegola Manu Koné: ha una lesione al bicipite femorale e dovrà fermarsi per 4 settimane
Immagine top news n.3 Juve, il rinnovo di Spalletti arriva nella sosta? Il tecnico: "Può essere il momento giusto"
Immagine top news n.4 D'Agostino: "Chiesa può essere un fattore per l'Italia. Giocatore che spacca la partita"
Immagine top news n.5 Italia, ecco i 28 convocati di Gattuso: Palestra in lista, tornano Chiesa, Scalvini e Pisilli
Immagine top news n.6 Sassuolo, 1 caso di pertosse 5 sintomatici nel gruppo squadra. Gara con la Juve non a rischio
Immagine top news n.7 Modric resterà al Milan? Allegri: "Non ci ho parlato. Dipende solo da lui"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'analisi completa dei convocati di Gattuso. Novità, chi manca e i ritorni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I due talenti del calcio argentino che stanno facendo innamorare le grandi d'Italia
Immagine news podcast n.2 Stop crying your heart out. Così Vinicius ha battuto Guardiola e gli Oasis
Immagine news podcast n.3 Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina
Immagine news podcast n.4 Perché il Cesena ha clamorosamente affidato la panchina ad Ashley Cole?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma, per Gasp senza Champions sarebbe fallimento? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 L'On. Casini: "Bologna, che serata. Una vittoria dedicata a Ravaglia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Milan, rischio contraccolpo. Inter, occhio alla Fiorentina"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La frecciata di Ravezzani: "Se Gasperini, Conte o Mourinho perdono, è sempre colpa degli altri"
Immagine news Serie A n.2 Milan, anche Castro nel mirino di Tare. Ma la concorrenza dall'Inghilterra è forte
Immagine news Serie A n.3 Pisa, Hiljemark: "Ripetiamo quanto fatto la scorsa settimana: leggere e tranquilli"
Immagine news Serie A n.4 Il retroscena di Corvino: "Intimorito dopo i 10 milioni spesi per Toni, ma lui mi fece una promessa"
Immagine news Serie A n.5 Como, Fabregas: "Il minutaggio dice che siamo giovani. Ora l'obiettivo è essere più italiani"
Immagine news Serie A n.6 Il Napoli va subito avanti a Cagliari: su sviluppi di calcio d'angolo a segno McTominay
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cole: "Difenderò i principi, i valori e la storia del Cesena. Domani abbiamo bisogno dei tifosi"
Immagine news Serie B n.2 Da Monza-Venezia a Sampdoria-Avellino, i convocati per la 32ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Aquilani: "Cesena da non sottovalutare. Cole? La sua impronta si vedrà"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, ecco la data del recupero Catanzaro-Modena: si giocherà martedì 14 nel pomeriggio
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Abate: "Mai perso la bussola, neanche con le big. Regaliamo una gioia ai tifosi"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 32ª giornata: Carrarese-Catanzaro visibile in modalità free su DAZN
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Morrone: "Ascoli in ottima forma, ma credo che l'Arezzo abbia un piccolo vantaggio"
Immagine news Serie C n.2 Ascoli, Curado avvisa l'Arezzo: "Al sogno primo posto ci abbiamo sempre creduto"
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, scelto il nuovo responsabile delle giovanili: arriva Alessandro Freda
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Gallo: "C'è sintonia con il club, non vedo problemi per andare avanti insieme"
Immagine news Serie C n.5 Benevento, il presidente Vigorito: "Rinnovo Floro Flores e Carli? Prima vinciamo il campionato"
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, il patron Rosso: "Alcuni tifosi mi hanno minacciato di morte, ho dovuto denunciare"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cagliari-Napoli, azzurri imbattuti in Sardegna dal 2009
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Bologna
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dalla FIFA una svolta epocale nel calcio femminile: almeno 2 donne in ogni staff tecnico
Immagine news Calcio femminile n.2 Sara Gama: "Mattarella ha riconosciuto quello che è stato fatto per il calcio femminile"
Immagine news Calcio femminile n.3 Mondiali Femminili 2027, dopo 16 anni torna la Corea del Nord
Immagine news Calcio femminile n.4 Novità FIFA: tutte le squadre femminili dovranno avere almeno un'allenatrice o un'assistente donna
Immagine news Calcio femminile n.5 Ieri Gran Galà del Calcio Adicosp Woman: da Cappelletti a Canzi, presenti e premiati dell'evento
Immagine news Calcio femminile n.6 Corelli: "Questa Roma, quando serve, sa dare sempre quel qualcosa in più. Testa alla Lazio"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince