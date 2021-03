...con Alessandro Calori

“Inter, la strada è quella giusta. Milan, lavoro straordinario. Salvezza, lotta ancora lunga. Udinese, trovata la quadratura. De Paul fondamentale. Io pronto a rientrare”

“L’Inter ha intrapreso la strada giusta. Ha le caratteristiche del proprio allenatore”. Così a TuttoMercatoWeb Alessandro Calori.

Ora anche Eriksen si è inserito nei meccanismi.

“Conte ci ha lavorato. Così come è migliorato tanto Hakimi e Barella è diventato un top. E poi Lautaro e Lukaku rappresentano la coppia migliore in Italia. Ed è importante anche Sanchez. C’è tutto affinché l’Inter vinca”.

E il Milan?

“Sta facendo un lavoro straordinario con ragazzi giovani che stanno maturando alla grande sotto la guida di Pioli. E poi c’è l’esperienza di Ibra. Senza dimenticare Kessie. Per vincere i campionati però sono importanti tante componenti”.

Lotta salvezza: come la vede?

“Ancora è lunga. Chi ha 27 punti può ancora entrare in lotta. C’è ancora tanto da fare per salvarsi”.

Ha vinto contro il Benevento, ma è una delle delusioni del campionato: la Fiorentina.

“Con la perdita di Chiesa ha perso tanto. Dava profondità, velocità. Determinava. Manca uno con le sue caratteristiche. Il perché della stagione poco positiva va analizzato in maniera più profonda”.

E l’Udinese?

“Ha trovato sicurezza. De Paul ha fatto il salto di qualità e oggi è un giocatore importante. Poi penso a Llorente e Deulofeu, calciatori con caratteristiche utili alla squadra. Sta trovando la quadratura”.

E lei, mister?

“Come tanti sono in attesa di rientrare. Mi auguro di trovare qualcosa da qui alla fine per proseguire un lavoro. Sono abituato. prendere in mano situazioni in corsa non mi fa paura”.