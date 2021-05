...con Domenico Toscano

vedi letture

“Il Monza può ribaltare il risultato, ma il Cittadella è forte mentalmente. Venezia al top, occhio al Lecce. Juve, un senso alla stagione. E io...”

È la giornata della Serie B. “Il Cittadella ha lottato e fatto bene conquistando un grande risultato contro il Monza, l’ho visto in salute sia fisicamente che mentalmente”, dice a Tuttomercatoweb l’ex allenatore della Reggina, Domenico Toscano.

E il Monza?

“Per i calciatori che ha potrebbe ribaltare la situazione ma vedo il Cittadella brillante. Nel calcio tutto è possibile, ma per il Monza è molto complicato”.

Il Lecce affronta il Venezia.

“Cittadella e Venezia sono arrivate nelle migliori condizioni. Al Lecce basterebbe l’1-0 ma il Venezia fa spesso gol. In casa il Lecce farà di tutto per passare il turno. Ma va ricordato che il Venezia ha espresso un calcio importante. Sarà una bella partita”.

Su chi punta per la Serie A?

“Per quello che ho visto durante l’anno e nei playoff il Venezia è la squadra che mi ha entusiasmato di più. Poi il calcio è imponderabile e magari vince chi è più pratico e cinico”.

Dal Chievo al Frosinone fino alla SPAL. Ci sono state alcune delusioni.

“Credo che siano arrivate a questa fase le squadre che hanno meritato”.

Uno sguardo alla A: la Juve di Pirlo?

“Il primo anno è sempre complicato. Non era facile vincere lo Scudetto in una situazione così. Ma avendo vinto la Coppa Italia ed eventualmente entrando in Champions il bilancio non sarà del tutto negativo”.

E leí mister?

“Guardo tante partite e tanti calciatori, aspettando che arrivi la situazione giusta per tornare in pista”.