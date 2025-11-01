Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

...con Donatello Matarangolo

...con Donatello MatarangoloTUTTO mercato WEB
Alessio Alaimo
Oggi alle 00:25A tu per tu
Alessio Alaimo

Infortuni nel calcio italiano. Aumentano i casi, che diventano quindi superiori agli altri anni. Da De Bruyne a Lobotka, passando per Pulisic e molti altri. Cosa succede? Perché sono aumentati gli infortuni? TuttoMercatoWeb.com lo ha chiesto a Donatello Matarangolo, preparatore atletico navigato, che ha alle spalle numerose esperienze, tra cui Salernitana e Ternana negli ultimi anni.

Professor Matarangolo, che succede? Perché tutti questi infortuni?
"L'infortunio c'era e ci sarà sempre. Non si può preventivare. Però quest'anno i casi sono aumentati. Vada per le squadre che sono impegnate nelle coppe, però in base alla mia esperienza di preparatore atletico sono arrivato a fare delle riflessioni".

"L'infortunio nasce perché un calciatore non si allena agli stimoli della partita. Il calciatore, quindi, non essendo abituato ai ritmi alti di una partita, quando gioca non la aggredisce ma la soffre. Un altro punto fondamentale è l'allenamento: deve essere l'elemento centrale, allenarsi bene in qualità e quantità significa prevenire l'infortunio. Poi non c'è un monitoraggio intelligente dei carichi".

Entriamo nei dettagli: De Bruyne s'è fatto male dopo aver calciato un rigore.
"Una casualità. Può capitare".

Potrebbe tornare in campo anche prima del tempo?
"Non è il mio settore. Ma parliamo di un calciatore importante, che ha un'età. Quando lo schieri devi essere sicuro che abbia recuperato al massimo. Altrimenti, se capita una recidiva, è un problema".

Lobotka?
"E' un calciatore dinamico, capita che subisca qualcosa a livello dell'adduttore. Chi fa questo mestiere deve mettere in preventivo gli infortuni. Però i preparatori da campo devono saper leggere le situazioni. Tanti infortuni possono essere evitati perché un preparatore sa quando un calciatore può spingere e quando no. E' una figura fondamentale. E poi vorrei dire una cosa...".

Prego.
"I calciatori non sono macchine, bisogna gestire anche le emozioni. L'intensità e il ritmo gara sono fondamentali, allenandosi agli stimoli della partita, come detto, alcuni infortuni sono evitabili. Se ti alleni bene previeni tanti infortuni. Un infortunio costa tanto, un preparatore bravo può far risparmiare soldi e tempo alle società":

Articoli correlati
Cosenza, Matarangolo nuovo preparatore atletico Cosenza, Matarangolo nuovo preparatore atletico
Altre notizie A tu per tu
...con Donatello Matarangolo ...con Donatello Matarangolo
...con Dario Canovi ...con Dario Canovi
...con Carmine Gautieri ...con Carmine Gautieri
…con Rolando Maran …con Rolando Maran
…con Milan Rapajc …con Milan Rapajc
…con Roberto Breda …con Roberto Breda
...con Pasquale Marino ...con Pasquale Marino
…con Mauro Milanese …con Mauro Milanese
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
1 1 novembre 1897, su una panchina di Torino nasce il club più titolato d'Italia
2 Dove arriverà la Juve di Spalletti? Sabatini: "Dipende dai gol di Vlahovic e gli assist di Yildiz"
3 Libertadores, una finale che sembra la Serie A: quanti ex, fra vecchie glorie e bidoni
4 Carobbi vota Thiago Motta: "È l'unico che può invertire il trend della Fiorentina"
5 Verratti: "Mondiali mancati due volte per circostanze incredibili. Ci chiedevamo: com'è possibile?"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 La Juve di Spalletti, i dubbi di Milan e Inter, l'emergenza Lazio: le probabili del 10° turno di A
Immagine top news n.1 Aforismi, Vlahovic, mercato e quel tatuaggio: Juve, parla Spalletti. Ma perde subito Yildiz
Immagine top news n.2 Allegri ritrova Leao, ma Tomori e Gimenez vanno verso il forfait: le ultime su Milan-Roma
Immagine top news n.3 Serie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic
Immagine top news n.4 Fiorentina, dopo Mandragora anche Dodo va verso il rinnovo: previsto summit con l'agente
Immagine top news n.5 La Juve di Spalletti parte senza Yildiz: il turco e Kelly out con la Cremonese. I convocati
Immagine top news n.6 Il tatuatore di Spalletti: "Non mi sento tradito, ma spero che la sua Juve perda. Forza Napoli!"
Immagine top news n.7 Genoa, risolto il contratto con il ds Ottolini: il comunicato. Può tornare alla Juventus
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.2 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.3 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.4 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie B n.1 Pagni e gli allenatori emergenti: "Biancolino sta facendo davvero bene. Mi ha sorpreso"
Immagine news Serie C n.2 Pagni: “Catania leggermente avanti, ma nessuna sentenza. Su Tomei-Ascoli vi dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 31 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Dove arriverà la Juve di Spalletti? Sabatini: "Dipende dai gol di Vlahovic e gli assist di Yildiz"
Immagine news Serie A n.3 Carobbi vota Thiago Motta: "È l'unico che può invertire il trend della Fiorentina"
Immagine news Serie A n.4 Parma, occhi puntati in Serie B: piace l'italo-marocchino Saad El Haddad
Immagine news Serie A n.5 Inter, scout all'Arena Garibaldi per Pisa-Lazio: i tre profili sotto osservazione
Immagine news Serie A n.6 Padalino: "La Fiorentina deve trovare unione e umiltà, tutti devono fare qualcosa in più"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Gastaldello sulla Samp: "Non c'entra nulla con la B. Deve tornare in Serie A"
Immagine news Serie B n.2 Pescara-Palermo, i convocati di Vivarini: tornano a disposizione Profeta e Giannini
Immagine news Serie B n.3 Pagni e gli allenatori emergenti: "Biancolino sta facendo davvero bene. Mi ha sorpreso"
Immagine news Serie B n.4 Sudtirol, Kofler: "Felice sia rimasto Castori. Dobbiamo fare punti ogni settimana"
Immagine news Serie B n.5 Carrarese-Frosinone, i convocati di Calabro: torna a disposizione Parlanti
Immagine news Serie B n.6 Venezia, ritoccato l'accordo con Kike Perez. Al giocatore aumentato l'ingaggio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, Diana: "A Trieste gara piena di trabocchetti. Giani è recuperato"
Immagine news Serie C n.2 Ascoli, Tomei prima del Ravenna: "Ci saranno insidie all'ordine del secondo"
Immagine news Serie C n.3 Pianese, Birindelli: "La passività mi fa arrabbiare. Vogliamo tenerci stretta la Serie C"
Immagine news Serie C n.4 Campobasso, Zauri prima dell'Arezzo: "Affrontiamo la migliore del girone"
Immagine news Serie C n.5 Casarani, Di Bari prima del derby contro il Monopoli: "Sappiamo quanto ci tiene la città"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 12ª giornata: i finali dei due anticipi. Catania beffato ma aggancia la vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Corelli dopo l'esordio con l'Italia: "10 giorni fantastici. Ho sempre sognato questo momento"
Immagine news Calcio femminile n.2 Germania, la DFB pronta a rilanciare il calcio femminile: c'è un piano da 100 milioni di euro
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, si ferma Toniolo: trattamento mininvasivo per un emangioma del polpaccio
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma-Inter infiamma la domenica. Il programma della 4ª giornata di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile U17, Schiavi: "Pro FVS: opportunità importante anche per noi allenatori"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia U17, Schiavi: "Messico insidioso, ma dipende da noi. Rigori? Li proviamo sempre"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…