...con Fabrizio Ferrari

© foto di Federico Serra
Alessio Alaimo
Oggi alle 00:00A tu per tu
“L’Inter non meritava la sconfitta, è stato un passo falso che costa punti e questo è grave. Però il cammino in Champions non può essere influenzato dalla partita contro il Liverpool”. Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Fabrizio Ferrari.

L'Atalanta, invece, ha battuto il Chelsea.
“Un grande exploit. Non me l’aspettavo, è stata una grande prova di forza che conferma che a Bergamo non si passa”.

Si avvicina il mercato. Napoli protagonista? Ha perso tanti elementi chiave per vari infortuni...
“Il Napoli ha problemi importanti sul piano degli infortuni, questi influenzeranno il mercato. Bisognerà fare delle valutazioni subito dopo Napoli. Mi aspetto almeno un movimento a centrocampo”.

Chi vincerà il campionato?
“Se dobbiamo fare una valutazione a livello di gioco dico Napoli e Inter. Ma Allegri è un allenatore che anche se non fa giocare bene le squadre è un grande tecnico”.

Nelle zone basse la Fiorentina non se la passa bene...
“Nessuno immaginava una situazione del genere sia per il primo allenatore scelto che per la qualità dei calciatori. Ci sono almeno cinque-sei giocatori di altissimo livello. Ma ora deve rimboccarsi le maniche”.

Può davvero retrocedere?
“Purtroppo si. Parliamo di un gruppo non abituato a questo tipo di campionato. Lecce, Udinese, Genoa, Verona e Pisa vivono per quel tipo di obiettivo, la Fiorentina no. Serve un cambio radicale”.

Bondo a Cremona s'è preso la scena.
“Sono molto contento del suo rendimento. La scelta di Cremona - fatta di concerto con la sua famiglia - si è rivelata vincente. E poi il calcio che propone Nicola è stata la miglior soluzione possibile”.

Ghedjemis a Frosinone è uno dei protagonisti.
“In questo momento è chiaramente tra i top tre della B. C’è grande attenzione dall’Italia e dall’estero. Mi aspetto un gennaio frizzante che però non determinerà una cessione anche perché il Frosinone è primo in campionato".

I fratelli Oyono?
“Stanno facendo bene entrambi. Anthony adesso sta tornando al livello dei primi mesi. Faranno sempre meglio".

Una delle rivelazioni della B è Tiritiello...
“Sono contento che sia una delle sorprese del campionato. Credo che aver portato l’Entella in B lo cataloghi come un calciatore di alto livello.
Come difensore centrale in una difesa a tre si è ritagliato un ruolo importante”.

Demba Thiam è primo con il Monza.
“Sta facendo una stagione molto concreta. Quando sei a parametro zero proveniente da un fallimento di un club non è mai facile prendere una direzione. La scelta si è rivelata vincente. E Demba sta confermando quanto di buono aveva fatto vedere”.

Cotali a Modena è in scadenza.
“Credo che, anche in accordo con il Modena, proveremo a trovare una soluzione già per gennaio. Il ragazzo è in scadenza e dobbiamo lavorare in funzione del futuro”.

Chiudiamo con Carraro e Benassai a Vicenza...
“Carraro sta dimostrando di essere un leader, ha trovato sia un ambiente che un allenatore che lo esaltano. Per quanto riguarda Benassai, abbiamo trovato il progetto più congeniale per la svolta”.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
