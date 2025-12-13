…con Stefano Capozucca

“Scudetto? Se la giocheranno Inter, Napoli e Milan. I nerazzurri sono forti, ma il Milan ha un grande allenatore e può essere agevolato dall’assenza delle coppe”. Così a TuttoMercatoWeb.com Stefano Capozucca sulla lotta Scudetto.

E la Roma di Gasperini?

“Gasperini è un top. Ma non ha la squadra per poter competere per lo Scudetto. Questa Roma non è a sua immagine e somiglianza”.

La Juve di Spalletti?

“Spalletti non può fare miracoli. Non può certo vincere le partite lui, ha una squadra inferiore alle altre. Fa quello che può”.

Come vede De Rossi al Genoa?

“De Rossi è un allenatore capace, una persona che stimo molto. Sono contento che sia approdato al Genoa e che stia facendo bene”.

All’Atalanta Juric ha deluso.

“Dopo Verona non ha più avuto fortuna. Le situazioni bisogna viverle da dentro per giudicarle. A volte però anche gli allenatori hanno qualche problema”

Che succede alla Fiorentina?

“Tutti diciamo che la Fiorentina è in una situazione di classifica che non c’entra. La perdita di Joe Barone è stata una mazzata. Poi le dimissioni di Pradé. Se la squadra si trova in quella posizione di classifica vuol dire che ci sono problematiche importanti”.