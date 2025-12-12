...con Pietro Lo Monaco

"La Fiorentina deve ritrovare nei calciatori una forza morale. Devono ragionare come squadra e giocare per la pagnotta, questa è la cosa più importane. Fare processi oggi non serve. La situazione è questa e per uscirne fuori servono i calciatori. Ad inizio anno nessuno tra gli addetti ai lavori avrebbe immaginato una situazione del genere". Così a TuttoMercatoWeb.com Pietro Lo Monaco commenta il momento della Fiorentina in campionato.

Che succede ai viola?

"I risultati non vengono, le chiacchiere sono tante. Perdi una, poi un'altra. E non ne esci più. Questi calciatori hanno dimostrato di non avere forza morale. Guardate quante partite vengono recuperati e addirittura superati".

La vittoria di ieri può essere la svolta?

"Si spera che possa servire. È un inizio per ritrovare la giusta compattezza. Non sarà una partita a cambiare le sorti".

La Fiorentina rischia davvero di retrocedere?

"Oggi come oggi la situazione non è semplice. L'unica squadra che dopo un certo numero non aveva una vittoria ed è riuscita a salvarci è il Cagliari di Nicola. La Fiorentina deve darsi una mossa. E ripeto, la mossa devono darsela i calciatori".

Scudetto: su chi punta?

"La lotta è davvero bella. Il Milan è sempre lì, il Napoli oggi come oggi è la squadra più accreditata. Ma i rossoneri ci sono. Roma e Inter daranno fastidio. Vedo leggermente favorito il Napoli".

Serie B: stasera c'è Palermo-Sampdoria...

"La Sampdoria da due anni mantiene questa costante e un motivo ci sarà. Ricordo come fosse ora, che quando arrivai al Palermo la squadra aveva un punto in sei partite. Parlando con Zamparini gli dissi: "Io mi salvo anche all'ultima giornata, ma devi metterti da parte'. Aveva speso venticinque milioni in estate, l'anno prima non vinceva da tanto. La Samp oggi paga delle politiche gestionali deficitarie, non ci si inventa niente: se fai fatica da anni non stai gestendo le cose in maniera ottimale. La B non è facile. Oggi contro la Sampdoria vedo il Palermo favorito. E lotta per andare in Serie A: la concorrenza è tanta ma ha un organico di tutto rispetto, in linea con la proprietà".