...con Dario Canovi

"ll Bologna ieri sera non ha giocato certo la sua miglior partita. Non si può sicuramente parlare di svolta della Juventus, anzi. Credo che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Dario Canovi.

Come è cambiata la Juventus da Tudor a Spalletti?

"Non la vedo cambiata affatto. È sempre la solita Juventus, non è che fin adesso abbia dimostrato chissà cosa in più rispetto alla precedente gestione tecnica".

Per la Fiorentina è arrivata un'altra sconfitta...

"Quest'anno la Fiorentina retrocederà".

Nessuna chance?

"Secondo me non ha chance di salvezza".

Eppure, l'organico, non è certo da retrocessione...

"Ne sono convinto anch'io. Ma è la società che è da Serie B. E poi quando entri in un vortice del genere fai fatica ad uscire. La Fiorentina rischia davvero di andare in Serie B".

Cambierebbe guida tecnica?

"Non credo sia un problema di allenatore. Poi se c'è qualcuno che riesce a fare i miracoli...".

Il mercato di gennaio può aiutare?

"Non è questione di mercato. La squadra non è certo da ultimo posto in classifica. L'organico viola è di tutto rispetto. La contestazione dei tifosi si va ad aggiungere ai problemi di una squadra che non dimostra carattere".

Che mercato si aspetta a gennaio?

"La Roma cercherà un attaccante. La Juve dovrebbe prendere un centrocampista. Poi non mi aspetto chissà quali innesti: il Napoli ha speso talmente tanti soldi che non credo che farà ancora operazioni".

Il Napoli ha perso elementi importanti per infortuni...

"Sì, ma tutti li perdono. Giocando ogni tre giorni è normale che sia così".