...con Mariano Izco

"La Fiorentina? Il momento è complicato, assai. Hanno calciatori importanti, ma quando le cose vanno male non è facile uscire da queste situazioni. Bisogna lavorare sulla testa dei calciatori". Così a TuttoMercatoWeb.com l'ex centrocampista di - tra le altre - Catania e Chievo Verona, Mariano Izco.

Cosa succede ai viola?

"Tante volte non c'è un perché. Mi ricordo con il Catania, se ci penso ancora non so cosa sia successo. Però perdi le certezze, è sempre colpa di tutti. Non vuoi certo retrocedere apposta. Oggi il campionato è molto equilibrato, può succedere....".

Comunque c'è ancora tempo per rialzarsi...

"Penso proprio di sì. Non ci vogliono dieci vittorie, ma qualche risultato positivo. La squadra c'è. Ancora c'è tanto tempo per recuperare. Ed è tutto alla portata".

Scudetto: chi lo vince?

"Mi piacerebbe che lo vincesse la Roma. Ha cominciato bene, il nuovo allenatore è molto bravo. E i calciatori hanno capito al volo la sua idea".

E il Napoli?

"Lotterà fino alla fine. Ha un allenatore come Conte che è importante, poi torna Lukaku. C'è ancora tanto tempo".

E la B?

"C'è grande bagarre. Sono tutti attaccati. La B è la categoria più insidiosa, vincono e perdono tutti contro tutti. Non c'è mai una squadra in particolare che si stacca e vince il campionato. C'è grande equilibrio. Il Frosinone è primo con merito, mi sembra solido".

Serie C: per il Catania può essere l'anno buono?

"La C è una campionato assai complicato. Per scaramanzia non voglio esagerare (sorride, ndr). Però potrebbe essere l'anno giusto per tornare almeno in Serie B".