...con Stefano Lombardi

"Scudetto? L'Inter e il Napoli sono due grandi squadre, ma il Milan non ha le coppe e ha Allegri: può concentrarsi solo sul campionato, sta facendo risultati anche con degli infortuni. Attenzione ai rossoneri". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Stefano Lombardi.

Oggi spicca anche Bologna-Juve...

"Non la vedo cambiata più di tanto. Magari è ancora presto, Spalletti ha bisogno di un po' di tempo. Il Bologna ha un grande allenatore, sta facendo un bel percorso. Oggi, forse, il Bologna sta meglio dei bianconeri. Anche se la Juve è la Juve".

Che mercato sarà a gennaio?

"Qualche tassello da aggiustare, ma non vedo grossi movimenti. Sicuramente la Fiorentina ha bisogno di rinforzi, come il Torino".

A Torino è tornato Petrachi.

"Conosce l'ambiente, lavora bene. Petrachi è un gradito ritorno, Cairo ha fatto un'ottima mossa".

Birindelli e il Monza: quale futuro?

"Il Monza punta a vincere il campionato, sta facendo bene".

Contratto in scadenza: Crisetig resterà a Padova?

"Lo seguivo da un po' di tempo, sono contento che sia entrato a far parte della nostra famiglia. Parleremo con il Padova più avanti, con il Direttore Mirabelli c'è un ottimo rapporto"

Marconi è sempre una certezza...

"Una conferma, anno dopo anno. Non ha certo bisogno di presentazioni. Sono contento che stia facendo bene con la Virtus Entella".

Il giovane La Sorsa?

"Il Trapani gli ha dato fiducia, piace già ad alcune squadre ma il suo futuro è in granata. Vuole ripagare la fiducia del club".