…con Fernando Rubinho

“Allegri di nuovo alla Juve? Conosce la piazza e tutte le dinamiche. Il suo entusiasmo può fare la differenza, viene da due anni di riposo”. Così a Tuttomercatoweb l’ex portiere della Juventus, oggi operatore di mercato, Fernando Rubinho.

La Juve tornerà favorita per lo Scudetto?

“Si. Disputerà un campionato di alto livello. Ha tutti i presupposti per fare bene”.

E Buffon?

“Lo vedo ancora protagonista dove avrà ancora stimoli per fare bene. Gigi sta bene, fisicamente e mentalmente. Può giocare finché vuole”.

Dove lo vede?

“È tifoso del Genoa. Perin andrà via, il Grifone cercherà un portiere affidabile. È una pista che ci può stare”.

E Perin?

“Potrebbe tornare utile alla Roma”.

Leí oggi fa l’agente…

“È una nuova sfida. Non è semplice ma è un’avventura che mi piace. Sono rimasto in questo mondo. Tanti miei ex compagni se non fanno i direttori sportivi fanno gli allenatori e quindi i rapporti rimangono”.

Oggi si parla meno di calciatori brasiliani…

“Ci sono pochi calciatori con la cittadinanza europea. Prima eravamo di più. E dopo la pandemia i prezzi non sono certo calati”.

Ha scelto il momento meno indicato, tra pandemia e riduzione dei costi….

“Se aspettiamo il momento giusto, non lo vediamo mai. L’importante è lavorare. Il momento giusto devi cercartelo”.