...con Giocondo Martorelli

“Inter, ora hai un equilibrio. Milan, complimenti a prescindere. Mercato estivo ancora all’insegna dell’austerity. Ma il Monza sarà protagonista. Complimenti allo Spezia. E Vlahovic...”

“L’Inter ha raggiunto il suo equilibrio, da quando deve solo pensare al campionato la squadra lavora tutta la settimana tranquillamente per preparare le partite. Ha trovato un equilibrio tattico perfetto”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Giocondo Martorelli.

E il Milan?

“A prescindere dal piazzamento finale sarà un campionato straordinario. Il Milan ha espresso un ottimo calcio nonostante le varie disavventure legate al Covid. Grande merito a tutta la società e ai calciatori”.

Lotta salvezza: c’è bagarre.

“Metterei sullo stesso piano Cagliari, Torino e Parma. La Fiorentina se finisse oggi il campionato sarebbe salva: da evidenziare il grande rendimento di Vlahovic, su cui mi ero già espresso prima del suo exploit. Vanno inoltre dati meriti allo Spezia per il campionato che sta disputando”.

Che mercato sarà quello estivo?

“La realtà mi impone, in base alla mia esperienza, di guardare la realtà in cui viviamo. Molte società avranno ancora dei problemi. Sarà ancora un mercato all’insegna dell’austerity. I dirigenti dovranno lavorare con le idee”.

Potrebbe esserci un valzer di ds.

“A pioggia dopo qualche cambio ci saranno delle evoluzioni. Ancora c’è il campionato che può far cambiare idea alle proprietà. Ci sarà modo e tempo per parlarne”.

La certezza sarà il Monza grande protagonista in caso di A.

“Ha fatto investimenti importanti già quest’anno. Ha tutte le qualità tecniche e societarie per andare in Serie A. Posso solo immaginare cosa potrebbe fare in Serie A: un grandissimo mercato”.