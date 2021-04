...con Joao Santos

“Jorginho resta al Chelsea, tra qualche mese parleremo del rinnovo. Rafael aiuta lo Spezia. Reggina, dopo la salvezza il futuro di Nicolas. Rogerio China come Joao Pedro e sogna l’Italia...”

“Prima della pandemia il mercato era vivace, oggi dobbiamo aspettarcelo più attento: i dirigenti cercano calciatori più pronti perché gli scout non possono andare in giro a vedere le partite”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Joao Santos, agente tra gli altri del centrocampista del Chelsea e della Nazionale, Jorginho.

Un giocatore pronto è Jorginho. Tornerà in Italia?

“Ha due anni di contratto con il Chelsea. Pensa a giocare l’Europeo. E poi il Mondiale in Qatar. Rimarrà al Chelsea, al cento percento”.

Rinnoverete il contratto?

“Se ne parlerà tra qualche mese”.

Rafael, allo Spezia, è una figura importante nello spogliatoio.

“Sta dando il suo contributo allo Spezia. O rinnoverà oppure potrà andare dove cercano un portiere con tanta esperienza. È sempre carico e motivato”.

Nicolas rinnoverà con la Reggina?

“Una sorpresa di questa seconda parte del campionato di Serie B. Manca poco per la salvezza. Ad obiettivo raggiunto parleremo con la società e vedremo”.

Coronado può tornare?

“Ha fatto e sta facendo grandi cose negli Emirati. Penso che tra un anno possa essere possibile il ritorno. Adesso lo Sharjah vuole puntare a fare bene, con lui, anche in Champions”.

Nome nuovo per il mercato italiano: Rogerio China dell’L’viv.

“È stato eletto miglior giocatore del mese di marzo in Ucraina. È forte, può fare molto bene in Italia. Gli piace Joao Pedro per le caratteristiche, è bravo nell’uno contro uno. E fa gol e assist”.

Lo vedremo in Italia?

“Mi auguro di sì. L’Italia merita calciatori di grande livello. E lui lo è”.

Altro talento da monitorare sempre in forza all’L’viv: Baiano.

“In Ucraina lo paragonano a Douglas Costa. Presto farà parlare di se”.