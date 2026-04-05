…con Oscar Damiani

“Peccato, davvero. Fare un discorso generale richiederebbe tempo. Ma sicuramente contro la Bosnia abbiamo preso una batosta”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Oscar Damiani.

Che succede all’Italia calcistica?

“Nelle squadre importanti abbiamo pochi italiani. Prima di essere calciatori bisogna essere atleti e oggi gli atleti fanno altri sport. I nostri giovani oggi non pensano al calcio ma al tennis come Sinner e così via. I calciatori non sono più gli esempi”.

Come rialzarsi?

“La nostra storia dice che siamo bravi a superare le crisi. Dobbiamo ripartire e torneremo ad essere protagonisti. Ma se le primavere hanno solo stranieri diventa difficile”

Chi il ct più indicato?

“Stimo sia Conte che Mancini. Hanno caratteristiche differenti. Ma uno dei due sarebbe perfetto per la Nazionale”.

Stasera c’è Inter-Roma. La squadra di Chivu può staccare…

“La classifica, il gioco e la personalità della squadra dimostrano che è la più forte”