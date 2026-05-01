Damiani: "Allegri è il numero uno tra gli allenatori. Pulisic e Leao non vanno bene col 3-5-2"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna di Tuttosport, Oscar Damiani si è soffermati sul Milan e su Massimiliano Allegri e le critiche ricevute per il suo modo di giocare: "Non sono d’accordo. Allegri è il numero uno tra gli allenatori. Resta l’uomo giusto per riportare il Milan alla vittoria dello scudetto. Quest’anno ha fatto un ottimo lavoro, mettendo le basi per arrivare in alto: adesso serve che questi presupposti siano elevati in realtà con innesti di qualità".

Infine un'analisi su Pulisic e Leao che faticano nel 3-5-2 allegriano: "In coppia fanno fatica e non vanno bene con quel tipo di modulo, perché nessuno dei due può fare il centravanti. Sono perfetti entrambi come seconde punte al fianco di un centravanti d’area di rigore. Arrivasse Lewandowski, sia Pulisic sia Leao sarebbero l’ideale per fungere da spalla al fuoriclasse polacco".