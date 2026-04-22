…con Pasquale Marino

“Inter-Como? cuore dell’Inter che ha ribaltato la partita. Ci voleva un guizzo per accorciare le distanze. I nerazzurri a parte la Champions sono in corsa su tutti i fronti, stanno facendo bene. Un ottimo lavoro”. Così a TuttoMercatoWeb.com Pasquale Marino dopo la vittoria dell’Inter sul Como in Coppa Italia.

Si aspetta un rinnovamento della rosa dell’Inter?

“Ci sarà tempo per pensarci. Sicuramente faranno dei cambiamenti. Chivu ha preso più forza, mi aspetto che l’organico possa essere ringiovanito”.

Chi per il quarto posto?

“A parte la Juventus ci sono Roma, Como e Atalanta. I bianconeri hanno fatto un bel passo avanti. Credo che difficilmente la Juve mollerà la presa”.

Spalletti-Juve, giusto andare avanti?

“Basti pensare a ciò che è stato fatto dal suo arrivo. Credo sia il meglio sul mercato. Ha dimostrato ovunque chi è. Sopratutto alla Juventus”.

Querelle Gasperini-Ranieri a Roma. Come la vede?

“Da fuori le dinamiche interne non possono essere competente. Dopo l’esternazione di Ranieri diventa complicata la convivenza tra tutte le parti”.

Serie B: Venezia a parte, chi andrà in A?

“Il Frosinone non molla mai, come il Monza.

Il Palermo è attardato di qualche punto, oggi i ciociari stanno esprimendo il miglior calcio. Il Monza ha in organico tanti calciatori che hanno fatto la Serie A. Il Frosinone gioca bene, ha un’organizzazione di gioco importante. I playoff saranno un’altra cosa, bisognerà vedere chi ci arriverà meglio. È un terno al lotto”.