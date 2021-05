...con Stefano Colantuono

“Felice per la Salernitana. Ora Monza e Lecce favoriti. Toro, dimentica il 7-0. Benevento? Persi tanti punti, deve sperare... Torno in panchina, da dirigente una parentesi”

“La Salernitana in Serie A? Un grande risultato. Una promozione storica che arriva dopo tanti anni. Sono molto felice perché Salerno inseguiva da tempo questo traguardo”. Così a Tuttomercatoweb Stefano Colantuono.

C’erano tante aspettative attorno al Monza...

“Il calcio è bello anche per questo. Non vincono sempre i favoriti. Il Monza però avrà modo di rifarsi. I playoff sono un terno al lotto. Nonostante tutto il Monza ha fatto un ottimo campionato. Insieme al Lecce è la squadra candidata ad andare in Serie A”.

Lotta salvezza in Serie A: il Benevento ha depauperato il vantaggio e adesso rischia davvero la B.

“Qualche recriminazione deve farla. Ad un certo punto del campionato era molto lontano dalla zona salvezza. Ha sprecato un vantaggio incredibile e oggi si ritrova in una condizione molto complicata e deve sperare in qualche passo falso delle altre”.

S’è salvato il Genoa. Mentre il Toro viene da una sconfitta per 7-0...

“Quando mette le mani Ballardini è sempre una garanzia. Per quanto riguarda il Torino, deve farsi scivolare addosso la sconfitta. Ha perso e non bisogna pensarci più. C’è da lavorare. I sette gol possono incidere sulla testa, dovrà essere bravo Nicola e mettersi alle spalle quello che è successo”.

Ha fatto il direttore tecnico alla Samb. Il futuro però sarà in panchina, giusto mister?

“È stata parentesi. Dal prossimo anno sono a disposizione per chi avrà bisogno di me. Si, in panchina ovviamente”.