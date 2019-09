18 settembre 1963, l'Inter fa il suo esordio in Coppa dei Campioni

Il 18 settembre 1963 l'Inter gioca la prima partita della sua storia in Coppa Campioni. I nerazzurri, guidati da Helenio Herrera, erano reduci dalla conquista dell'ottavo scudetto e quella sera, nell'andata dei sedicesimi, giocarono in Inghilterra contro l'Everton. Il risultato fu 0-0 ma i nerazzurri (schierati con Sarti, Burgnich, Facchetti; Tagnin, Guarneri, Picchi; Jair, Mazzola, Di Giacomo, Suarez e Szymaniak) crearono varie occasioni da rete soprattutto nella ripresa. In particolare con Jair che prima si fece parare un tiro ravvicinato dal portiere inglese West e poi calciò alto da buona posizione dopo un assist di Suarez. L'Inter poi nella partita di ritorno vinse a Milano 1-0 proprio con rete di Jair.