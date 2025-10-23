23 ottobre 2011, il Lecce va sul 3-0 contro il Milan. Ma poi prende 4 gol nella ripresa
Il 23 ottobre del 2011, al Via del Mare di Lecce, i padroni di casa ospitano il Milan campione d'Italia. In campo ci sono Nesta e Abbiati, Robinho e Ibrahimovic, Cassano e Nocerino che, un anno prima, era praticamente inarrestabile nei gol. È però uno shock, il primo tempo, perché i giallorossi sono quasi inarrestabili: va in vantaggio con Giacomazzi, raddoppia con Oddo su rigore, infine è Grossmuller a concludere il tris. Sembra si vada verso una sconfitta della squadra di Massimiliano Allegri.
Invece è uno di quei giorni in cui il tecnico merita di avere un voto alto, perché fa svoltare tutti. Inserisce Kevin Prince Boateng alla fine del primo tempo, portando dallo 0-3 al 3-3 in poco più di diciotto minuti. A risolverla poi ci pensa un difensore centrale, cioè Mario Yepes, colombiano, solitamente in panchina fra i mostri sacri rossoneri. Non c'è Thiago Silva, la risolve lui.
Lecce-Milan 3-4
Reti: 4' Giacomazzi (L), 30' Oddo (L) rig, 37' Grossmuller (L), 49', 55' e 63' Boateng (M), 83' Yepes (M).
LECCE (4-3-2-1)
Benassi; Oddo, Tomovic, Esposito, Mesbah; Obodo, Strasser, Giacomazzi; Grossmuller, Cuadrado (81' Ofere); Corvia (73' Giandonato).
Allenatore: Di Francesco
MILAN (4-3-1-2)
Abbiati; Abate, Nesta, Yepes, Antonini; Ambrosini (46' Aquilani), Van Bommel, Nocerino; Robinho (46' Boateng); Ibrahimovic, Cassano (89' El Shaarawy).
Allenatore: Allegri
