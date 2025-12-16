16 dicembre 1899, la nascita del Milan Foot Ball e Cricket Club. Forse tre giorni prima

Il 16 dicembre del 1899, a Milano, nasce un grande pezzo della storia europea. Perché è la data di fondazione del Milan, formalmente "Milan Foot Ball and Cricket Club" che viene creato dalla mente degli inglesi Helbert Kiplin e Alfred Edwards. "Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari!", la frase di 126 anni fa dietro al quale si cela l'anima del club.

Un anno e mezzo dopo il Milan è già in vetta all'Italia, vincendo per tre a zero sul campo del Genoa, il 5 maggio del 1901, ma la prima sede rossonera è la Fiaschetteria Toscana di via Berchet. Probabilmente la fondazione avviene tre giorni prima, il giorno di Santa Lucia del 1899, in una sala dell'Hotel du Nord, ora chiamato Principe di Savoia in Piazza Repubblica, uno dei luoghi storici del calciomercato estivo, dove le trattative nascono e fremono in poche ore.

Anche La Gazzetta dello Sport saluterà l'inaugurazione del club. "Finalmente! Dopo tanti tentativi infruttuosi, finalmente anche la sportiva Milano avrà una società pel giuoco del football. Per ora sebbene non ci si possa dilungare d'avvantaggio, possiamo però di già accertare che i soci toccano la cinquantina e che le domande di ammissione sono copiosissime. Lo scopo di questa nuova società sportiva è quello nobilissimo di formare una squadra milanese per concorrere alla Coppa Italiana della prossima primavera".