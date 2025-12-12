12 dicembre 2012, il ritorno di Conte allo Stadium. Nel segno del dodici di GIovinco

Il 12 dicembre del 2012 sembra un giorno segnato. Almeno dal numero di maglia di Sebastian Giovinco. Perché il talento di casa bianconera, cresciuto con la maglia della Juve addosso sin da quando è bambino, decide la sfida contro il Cagliari al dodicesimo del secondo. Il dodici del dodici del duemiladodici, insomma, sembrava decisamente un segnale. Sono solamente gli ottavi di Coppa Italia, ma è pur sempre un segnale dopo la vittoria per tre a zero contro il Chelsea di sole tre settimane prima, quando Seba aveva messo il punto esclamativo su un'incredibile e roboante prestazione.

È il dodicesimo gol da professionista con la Juve. Diventando l'unico a segnare in tutte e tre le competizioni. È però un altro momento storico per quella stagione bianconera, perché Antonio Conte fa il ritorno allo Stadium dopo la squalifica dei mesi scorsi per l'indagine del calcioscommesse. Un rientro vittorioso.

Juventus-Cagliari 1-0

Marcatori: Giovinco 57'.

Juventus (3-5-2)

Buffon, Barzagli, Marrone, Bonucci, Isla, Padoin, Pogba, Vidal (61' Asamoah), De Ceglie, Bendtner (45' Matri), Giovinco.

A disposizione: Rubinho, Branescu, Lichtsteiner, Caceres, Chiellini, Pirlo, Marchisio, Vucinic.

Allenatore: Conte

Cagliari (4-2-3-1)

Avramov; Perico, Rossettini, Del Fabro, Murru; Eriksson, Ekdal (46' Dessena); Ibarbo, Ceppelini (77' Piredda), Thiago Ribeiro; Pinilla.

A disposizione: Agazzi, Camilleri, Russu, Casarini, Chelo.

Allenatore: Pulga