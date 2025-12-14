14 dicembre 1947, la prima apparizione del Santiago Bernabeu. Contro il Belenenses

Il 14 dicembre del 1947, nel quartiere Chamartin di Madrid, si inaugura il nuovo Estadio Santiago Bernabeu, sebbene non si chiamasse così. È la data della prima partita giocata allo stadio del Real Madrid che prende il nome dal quartiere dove sorge. Tre anni prima era stata posta la prima pietra, salvo poi costruire un impianto da 75.145 spettatori, di cui solamente 27.465 a sedere. Probabilmente la UEFA non sarebbe d'accordo, in tempi come questi.

L'avversario è il Belenenses, club portoghese. Il primo gol segnato è un colpo di testa, in tuffo, praticamente da cineteca. A firmarlo è Sabino Barinaga, spagnolo e di ruolo attaccante, per il tre a uno finale. Della partita, un'amichevole, probabilmente non interessa a nessuno. Soprattutto pensando alla storia che trasuda dalle pareti e che è stata scritta nel corso dei decenni, dalle Champions dei primi anni - Puskas, Gento e compagnia - a quelle degli ultimi, con Vinicius Jr e Mbappé.

A volere così tanto quello stadio, avveniristico e in anticipo sui tempi, era stato - appunto - il presidente Santiago Bernabeu, uno dei più vincenti della storia, con trent'anni di reggenza. Proprio a lui verrà dedicato l'impianto pochi anni dopo, nel gennaio del 1955. Nel corso degli anni ha avuto riqualificazioni e ristrutturazioni che lo hanno portato a essere l'impianto più costoso di sempre, ma anche il più all'avanguardia.