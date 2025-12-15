Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
15 dicembre 1995, la sentenza Bosman cambia il calcio. Regolando i parametri zero

© foto di Federico De Luca 2025
Andrea Losapio
Oggi alle 00:00
Andrea Losapio

Il 15 dicembre del 1995 il calcio cambia completamente. Perché non è in programma nessuna partita memorabile, se non una nelle aule di un tribunale, in Lussemburgo, con protagonista un calciatore belga, fin lì poco conosciuto ai più.

Jean Marc Bosman aveva visto il suo contratto con l'RFC Liegi terminare nell'estate del 1990. A quel punto avrebbe firmato con il Dunkerque, seconda divisione francese, se non fosse che non ci fu il via libera da parte del suo (ex) club, che chiedeva circa 750 milioni di lire per il suo trasferimento, come da leggi in vigore ai tempi. Bosman rimase al Liegi con uno stipendio inferiore del 60% rispetto a quello precedente, ma la sua situazione non si arrestò lì. Bosman decise di portare il proprio caso fino alla Corte di giustizia dell'Unione Europea perché secondo lui questo ledeva il suo diritto, come lavoratore, di muoversi liberamente.

Così il 15 dicembre arriva la sentenza che dà ragione proprio a Bosman. La corte stabilisce che i calciatori dell'UE Possano trasferirsi gratuitamente, alla scadenza del contratto, in un altro club facente parte di uno stato appartenente all'Unione. Inoltre se il contratto corrente ha una durata residua non superiore al semestre, il calciatore può firmare un pre-contratto gratuito con la nuova società. Ovviamente questo terremoto portò anche lo stesso belga a non trovare più lavoro nel calcio.

