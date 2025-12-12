Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
12 dicembre 2020, l'ultimo addio a "Pablito"

12 dicembre 2020
Redazione TMW

12 dicembre 2020, presso il Duomo di Vicenza si tennero i funerali di Paolo Rossi.
La bara, nel suo ultimo viaggio, fu accompagnata dai ragazzi dell'82.
I compagni di squadra di Paolo,
Per molti italiani, quel giorno, morì un pezzo di giovinezza, salvo rimanere come ricordo eterno nel cuore.

Il feretro di Paolo Rossi lasciò la camera mortuaria dell'ospedale Le Scotte di Siena, dove era ricoverato da alcuni giorni, a bordo di un carro funebre. Coperta da una corona di rose bianche disposte dalla moglie Federica, la bara fu portata a Vicenza, dove fu aperta la camera ardente allo stadio "Menti" prima del funerale. Rossi rivelò le sue doti di calciatore, ancora giovanissimo, proprio nel Lanerossi Vicenza, il grande Vicenza di GB Fabbri e Giussi Farina. Diversi striscioni furono appesi nella notte ai cancelli dell'obitorio senese in omaggio al calciatore: "Ciao Campione" e "Ciao Pablito, per sempre un mito".

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
