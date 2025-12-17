17 dicembre 2008, Milan e Inter vincono il Collare d'oro per i risultati sportivi

Il 17 dicembre del 2008, presso il Salone d'Onore del CONI, Milan e Inter vengono premiate con il Collare d'Oro. I rossoneri per i risultati nel 2007, con la settima Champions vinta nella rivincita contro il Liverpool. La seconda per il 2008, terzo Scudetto consecutivo e cento anni appena compiuti. A fare gli onori di casa c'era il presidente Gianni Petrucci, con la presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta e del Sottosegretario alla Presidenza con delega allo sport Rocco Crimi.

Adriano Galliani è stato il primo a ritirare il premio come amministratore delegato del Milan. "Questo Collare d'oro va consegnato al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi (assente per un problema fisico nell'occasione), che è sempre stato il vero artefice dei successi del Milan a livello nazionale e internazionale". Per l'Inter invece ci sono Ernesto Paolillo, direttore generale nerazzurro, e Francesco Toldo, come protagonista dei campioni d'Italia.

Premio ricevuto per non avere mai giocato in Serie B. "Unica squadra del calcio italiano ad aver sempre militato nel massimo campionato. Protagonista di pagine indimenticabili di un secolo di storia del calcio. Ha mietuto successi in Italia, in Europa e nel mondo, diventando uno dei club più ambiti e apprezzati del football internazionale: ha coronato con la vittoria di uno Scudetto anche l'anno del suo centenario"