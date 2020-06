24 giugno 2012, Italia batte Inghilterra ai rigori. Azzurri in semifinale degli Europei

vedi letture

Il 24 giugno 2012 a Kiev va in scena il quarto di finale degli Europei fra Inghilterra e Italia. Gli azzurri di Cesare Prandelli arrivano all'appuntamento da secondi del girone, dietro la Spagna e qualificati grazie al successo nell'ultima partita contro l'Irlanda, lasciando così la Croazia alle spalle. Ben più convincente l'Inghilterra, prima in un girone che vedeva la presenza di Francia, Svezia e i padroni di casa dell'Ucraina. La partita viaggia sui binari dell'equilibrio, senza sbloccarsi nonostante alcune occasioni importanti, come un palo colpito da De Rossi e un salvataggio di Buffon su Johnson. Si va ai calci di rigore, dove Balotelli e Gerrard trasformano le loro esecuzioni. Montolivo manda a lato la sua conclusione, Rooney non sbaglia. Nonostante lo svantaggio Pirlo azzarda il cucchiaio e punisce Hart. È la svolta perché prima Young, poi Ashley Cole falliscono la loro occasione. Nocerino è perfetto e tocca a Diamanti realizzare il rigore decisivo.