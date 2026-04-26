26 aprile 1998, il contatto fra Ronaldo e Iuliano decide uno Scudetto. Esplode l'Inter

Il 26 aprile del 1998 va in scena la sfida Scudetto: Juventus-Inter. Simoni contro Lippi, con in campo tantissimi campioni. Finirà uno a zero per i bianconeri che si appresteranno a vincere il tricolore. Le polemiche però sono roventi per uno scontro tra Ronaldo e Iuliano, nel secondo tempo, che l'arbitro Piero Ceccarini non ravvisa.

A distanza di anni dirà. "Oggi, dopo molto tempo, confermo che quello che ho visto in campo corrisponde alla realtà delle cose, se si vuol parlare di un contatto fisico. E arrivo a dire che il mio errore è stato quello di non aver dato calcio di punizione a favore della Juventus, perché il fatto di non aver fischiato ha fatto pensare che io abbia visto il fallo di Iuliano e non abbia voluto concederlo. Invece ho proprio visto il contrario".

Massimo Moratti, presidente di quell'Inter, commenterà così. “Non mi è mai capitato di andare via prima dalla partita ma l’idea di essere preso in giro fino in fondo non mi divertiva. Sono amareggiato e arrabbiato. Era una cosa da temere ed è successa. Campionato falsato? Io credo che questa sia la regola. Hanno paura di fare del male alla Juve e questa è una cosa che non gli si leva dalla pelle agli arbitri". Più o meno dello stesso tenore Ronaldo. “Sono triste. E’ una vergogna da far vedere in tutto il mondo. Non se ne può più di questi arbitraggi a favore della Juve, non sappiamo più cosa dire".

Di diverso avviso la Juventus, ovviamente, in particolare Luciano Moggi. “Vorrei dire a Ronaldo che è molto più bravo come calciatore e che dovrebbe evitare di fare queste dichiarazioni. Forse bisognerebbe chiedergli cosa è mancato all’Inter per vincere oggi. La Juventus è una squadra sempre presente in campo, che si allena con serietà, dà l’anima e, soprattutto, parla poco. Cosa che evidentemente gli altri non fanno”. Gli fa eco Antonio Conte. "Penso che Ceccarini oggi abbia preso delle decisioni che giuste o sbagliate che siano ora andranno commentate. A parere mio Ceccarini ha disputato un buon incontro".

È l'inizio di una sfida infinita, con livore che si ripercuote ancora oggi.