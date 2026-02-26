Il surf in forte ascesa. Ronaldo diventa socio di un club valutato 165 milioni di euro

Considerato sport olimpico e capace di attrarre una legione di appassionati, il surf sta conquistando sempre più l’interesse delle celebrità in tutto il mondo. Sia per investire che per praticarla, questa disciplina fa parte della vita di artisti e personaggi pubblici che contribuiscono alla sua popolarità, così come di grandi imprenditori che vedono nel surf un’opportunità di business.

Tra i protagonisti spicca Ronaldo il Fenómeno, leggenda del Brasile, diventato socio del Reserva Beach Club, un club con piscine per onde valutato 165 milioni di euro. Grazie a tecnologie avanzate, strutture di questo tipo hanno attirato l’interesse dei VIP e sono in forte crescita. Il tre volte campione del mondo Gabriel Medina ha portato a surfare nel suo club nomi come Kelly Slater, Rodrigo Santoro e Cauã Reymond. Le piscine per onde hanno contribuito a rendere il surf più accessibile, garantendo onde costanti indipendentemente dalla marea e rappresentando un nuovo invito per i neofiti.

Queste strutture risolvono tre limiti storici del surf: accesso geografico e sociale, prevedibilità delle onde e capacità di moltiplicare l’esperienza. Inoltre, favoriscono uno stile di vita urbano connesso allo sport, creando un ecosistema emergente soprattutto a São Paulo e nel sud del Brasile. Attualmente nello stato di São Paulo ci sono otto club di alto livello, distribuiti tra Itupeva, Porto Feliz, Alphaville, Atibaia, Ribeirão Preto e Araçoiaba da Serra, mentre altre strutture si trovano a Garopaba (SC), Curitiba (PR) e Aracaju (SE). La previsione è che entro la fine del 2026 il Brasile raggiunga 13 impianti, potenzialmente diventando il mercato più grande di piscine per onde al mondo, davanti a Stati Uniti e Australia. Dal punto di vista competitivo, le tappe del Championship Tour della WSL si svolgono già in strutture tecnologicamente avanzate come quelle di Lemoore (California) e Abu Dhabi, sottolineando l’importanza dell’innovazione per il futuro del surf.