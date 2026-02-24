Ronaldo spinge l'Inter a San Siro: "Ce la possiamo fare, siamo molto più forti di loro"

Christian Vieri e Ronaldo sono stati ospiti di InterTv a pochi minuti dalla discesa in campo delle squadre per la sfida tra nerazzurri e Bodo Glimt di stasera. Queste le parole del brasiliano: "E' una di quelle serate storiche da vivere a San Siro. Mi vengono in mente tante serate, tanti ricordi, ho vissuto una esperienza bellissima a Milano, questo stadio è troppo speciale per me. Giocare con Bobo? Bello, ma anche vivere con lui e con tanti amici e bravi giocatori che sono passati nell'era Moratti, è stato uno dei presidenti più importanti al mondo, della storia del calcio. Ha fatto di tutto per questa squadra, purtroppo gli infortuni non ci hanno fatto giocare tanto insieme, ma in quelle poche gare ci siamo divertiti. Sulla gara di stasera? Ce la possiamo fare, siamo molto più forti di loro".

Sulla sua esperienza nerazzurra: "A Milano c'è sempre un affetto speciale per me, è incredibile avere tutto questo amore. Il momento più speciale? Sono stati tanti, direi la Coppa UEFA e in particolare la partita di Mosca, ma anche la finale contro la Lazio sono ricordi molto molto speciali".