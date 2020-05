26 maggio 2013, la Lazio vince la Coppa Italia battendo in finale la Roma

Il 26 maggio 2013 la Lazio conquista la Coppa Italia battendo in finale all'Olimpico 1-0 la Roma. Per i biancoelesti si trattava della sesta volta in cui conquistavano questo trofeo e approdavano così in Europa League lasciando fuori dalla competizione internazionale proprio i giallorossi. La squadra biancoceleste allenata da Petkovic è apparsa fin dall'inizio un po' più carica rispetto agli avversari, pur in una partita abbastanza bloccata. E ha saputo sfruttare l'ottima giornata di Candreva. Da un suo inserimento in area infatti è arrivato il gol decisivo di Lulic al ventiseiesimo del secondo tempo (non impeccabile il portiere Lobont). La Roma allenata da Andreazzoli è sembrata un po' intimorita ma ha avuto l'occasione per il pareggio con un tiro cross di Totti deviato in angolo da Marchetti. Per la Roma una stagione da dimenticare