30 marzo 2012, muore a 43 anni Franco Mancini. È stato portiere del Foggia dei miracoli

Il 30 marzo 2012 all'età di 43 anni si spegne a causa di un infarto Francesco Mancini. Ex portiere del Foggia dei miracoli di Zdenek Zeman, viene trovato senza vita nel suo appartamento a Pescara, dove viveva e lavorava sempre per il tecnico ceco, come preparatore dei portieri dei biancazzurri e in mattinata aveva regolarmente preso parte all'allenamento. Come estremo difensore è stato fra i primi a reinterpretare il ruolo, giocando molto con i piedi. Oltre al Foggia, dove ha trovato le maggiori soddisfazioni, Mancini ha giocato in Serie A anche con Lazio, Bari e Napoli. A suo nome è stata intitolata la curva nord dello stadio "Pino Zaccheria" di Foggia, nonché la gradinata dello stadio "XXI Settembre - Franco Salerno" di Matera, sua città natale.