4 gennaio 1912, nasce il Guerin Sportivo

Il 4 gennaio 1912 nasce a Genova il Guerin Sportivo, periodico di cultura e critica sportiva. L'idea della rivista fu di Giulio Corradino Corradini: in quell'epoca in Francia erano molto seguite due riviste sportive, l’Auto l’Echo Des Sports. Corradini pensò che in Italia mancasse "un giornale leggibile da tutti, da capo a fondo; senza pretese ma battagliero e divertente, con articoli polemici e brillanti". Fu così che parlando insieme ad alcuni amici nacque il Guerin Sportivo, nome che prendeva spunto dal Guerin Meschino, eroe di un romanzo epico cavalleresco francese. Ma il nome era anche legato ad un foglio di satira politica che uscì nel 1882. Guerino dunque per il suo carattere battagliero e capace di difendere anche i più deboli. La rivista si è occupata di tutti gli sport, raccontati dalle firme più prestigiose (da Montanelli a Tosatti, da Sconcerti a Tommasi a Gramellini). Tra i direttori anche Gianni Brera, Italo Cucci e Marino Bartoletti. Dal 2009 sotto la direzione di Matteo Marani si è trasformato in un mensile. Il direttore in carica è Ivan Zazzaroni