5 maggio 1999, il Parma vince la Coppa Italia con la Fiorentina. Grazie ai gol di Paolo Vanoli

Il 5 maggio del 1999, all'Artemio Franchi di Firenze, c'è la finale di ritorno di Coppa Italia. Da una parte la Fiorentina di Giovanni Trapattoni, che poteva ambire allo Scudetto fino al Carnevale di Rio, mentre dall'altra il Parma di Alberto Malesani che, qualche settimane dopo diventerà campione d'Europa a Mosca contro l'Olympique Marsiglia per tre a zero.

A Firenze la partita è molto più tirata. Alla fine del primo tempo è Hernan Crespo a cambiare l'inerzia del match, portando i gialloblù sull'uno a zero: in caso di pareggio ci saranno almeno i supplementari, sennò una vittoria dei ducali. Repka va a insaccare il pari, al terzo minuto del secondo tempo, mentre poi c'è Cois a raddoppiare per i viola. Il trofeo rimarrebbe quindi all'interno dello stadio, se non fosse che Paolo Vanoli firma il due a due, lo stesso Vanoli che ora è sulla panchina della Fiorentina in questo finale di stagione. Due a due e Coppa al Parma.

FIORENTINA-PARMA 2-2

Marcatori: 44′ Crespo (P), 48' Repka (F), 62' Cois (F), 71' Vanoli (P)

FIORENTINA (3-4-1-2)

Toldo; Repka, Padalino, Falcone; Torricelli, Cois (80' Oliveira), C.Amoroso, Heinrich; Rui Costa; Edmundo, Batistuta.

Allenatore: Trapattoni.

PARMA (3-4-1-2)

Buffon; Thuram, Sensini, Cannavaro; Stanic (68' Fiore), Fuser, Boghossian, Vanoli; Veron (79′ Mussi); Chiesa, Crespo (85′ Balbo).

Allenatore: Malesani.