7 maggio 1978, il Vicenza è secondo in classifica. Paolo Rossi segna 24 gol

Il 7 maggio del 1978 si conclude il campionato di calcio. La Juventus ha dominato in lungo e in largo, arrivando alla prima posizione dopo poche giornate e senza mai più lasciarlo. Alle sue spalle, però, c'è il Lanerossi Vicenza, neopromossa in Serie A. Un sogno lucido, con Giobatta - Giovan Battista Fabbri - come principale artefice sin dalla cadetteria. Si affida al genio e ai gol di Paolo Rossi che, fino a quel momento, non aveva ancora segnato fra i professionisti fra Juventus e Como (solo sei partite).

Rossi è reduce da tre operazioni al menisco e gioca da ala destra, Fabbri lo infila come attaccante. Sembrerebbe un azzardo, sulla carta. Nella realtà è invece una sentenza: Rossi segna 21 reti, il Vicenza vince la Serie B e torna nel massimo campionato nel 1977. L'anno successivo parte male, solo tre punti in cinque giornate, così nel mercato di riparazione cambia tutto. Ecco Cerilli, richiamato dal Monza, poi Guidetti preso dal Como.

Quello degli anni settanta è un calcio diverso. Il Cagliari li inaugura vincendo lo Scudetto, il Perugia lo chiuderà arrivando secondo da imbattuto, l'anno dopo. Galli, portiere di quel Vicenza, gioca senza guanti. Poi Carrera, libero, con Lelj, Prestanti e Callioni. Salvi in cabina di regia, Falloppa e Guidetti come sgherri. Cerilli e Filippi, più Paolo Rossi, davanti. 4-3-3 olandese. Il Lane diventerà Real Vicenza, per lo spettacolo che regala ogni domenica. All'ultima, contro la Juve, perde ma il Torino pareggia a Verona. Rossi, 24 gol, è capocannoniere, Farina pagherà 2,6 miliardi per tenerlo, ma il Vicenza poi retrocederà.