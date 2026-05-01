Malesani consiglia a Italiano di restare al Bologna: "Guardi cosa ha fatto Thiago Motta..."

Vincenzo Italiano resterà al Bologna? Questa è la domanda che un po' tutti si stanno ponendo nella città emiliana in questo momento e gazzetta.it lo ha chiesto ad Alberto Malesani, che ha risposto così su uno dei tecnici che più stima in Serie A: "Uno deve cambiare aria nel momento in cui ha il presagio che vada a migliorare. Lui è da anni che sta facendo bene ed è normale che possa avere l’idea sempre di andare in alto. Normale e legittimo. Ma se vai scontrarti con troppe incertezze, beh, meglio restare sul certo. Però le dico una cosa: fare bene e anche vincere come è successo a lui a Bologna, vale meno? Per me no, assolutamente".

A Bologna sa a cosa va incontro.

"Bologna non ha e non è una società qualunque: è ambiziosa, ha vinto dopo anni, ha intrapreso un tragitto ben preciso, è apprezzata in Italia e all’estero, c’è solidità, il lavoro è consolidato e da lì in poi si riparte. Ed è un insieme di cose che mi riporta alla risposta di prima: meglio il certo dell’incerto e Bologna è una certezza".

Consiglia a Italiano di restare?

"Se devi dire sì alla prima offerta forte che ti capita e per caso sbagli, beh, dopo cinque giornate ti cacciano e devi ricominciare tutto. Prenda Thiago Motta: grande allenatore, ha fatto la propria scelta andando alla Juventus, non è andata bene e adesso deve rimettersi in gioco. Magari se fosse rimasto a Bologna si sarebbe potuto giocare la Champions League che aveva conquistato e acquisire ancor più esperienza...Oggi devi essere manager anche di te stesso".