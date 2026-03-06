Malesani: "La Fiorentina si salverà. Parma leggero, Pellegrino è pronto per una big"

Alberto Malesani non ha dubbi: "La Fiorentina si salverà". Questo è il concetto che ha espresso a La Gazzetta dello Sport l'ex tecnico gigliato, che ha ribadito come i viola abbiano più potenzialità rispetto alle altre in lotta per non retrocedere: "Però la qualità non basta, non è facile". Tra i problemi c'è la disabitudine a lottare per certi traguardi, che in queste situazioni incide: "Prendiamo Kean, anche lui è sotto tono, ma è una delle migliori punte".

E a chi considera la Conference League come un intralcio, Malesani risponde che per lui invece è un vantaggio perché abitua la testa dei giocatori alla partita singola. Il Parma, prossimo avversario al Franchi, ha invece molta più leggerezza, fattore che è determinante: "Cuesta è stata una piacevole sorpresa, mi piace molto anche Pellegrino, lo vedo pronto per il salto in una big".