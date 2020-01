L'8 gennaio 1973 l'assemblea dei soci dell'Eintracht Braunschweig votò per il cambio dello stemma della società che diventò quello della Jagermaister, il noto liquore. Fu così che, sulle casacche, fu introdotto un marchio commerciale sul petto, aprendo la strada alle maglie con gli sponsor. L'accordo tra le parti prevedeva che venissero corrisposti 100.000 marchi al Braunschweig, per l'esposizione del marchio sulle maglie. L'idea nacque anche per trovare un rimedio alle difficoltà economiche in cui versava il club. Il debutto di queste casacche avvenne poi il 24 marzo nella partita contro lo Schalke 04. Da quel momento in poi vari altri club della Bundesliga seguirono quella strada e decisero per la svolta degli sponsor, come del resto accadde anche in tutta Europa e naturalmente pure in Italia.