Ufficiale A 42 anni Castaldo non si ferma: il bomber campano firma col Montecalcio in Eccellenza

E' stato uno dei grandi bomber della Serie C: Avellino, Benevento, Casertana, Juve Stabia. Tanta Campania per l'esperto Luigi Castaldo che ha deciso di non fermarsi ma riparte dall'Eccellenza. L'attaccante, che vanta anche ottime esperienze in Serie B, a 42 anni ha firmato per il Montecalcio, squadra allenata da Diego Armando Maradona Junior che milita in Eccellenza.

"A.S.D. Montecalcio rende noto il tesseramento per la stagione 2024/25 dell'attaccante Luigi Castaldo. Punta centrale che non ha bisogno di presentazioni: il curriculum di miglior marcatore della storia dell'Avellino con oltre 70 reti, e di circa 160 realizzazioni tra i professionisti, parla per lui. Castaldo aggiunge esperienza e pericolosità offensiva alla squadra, non avendo mai perso il vizio del gol, come testimoniato dalle 17 reti nelle ultime due stagioni. Oltre alla casacca dell'Avellino, ha indossato, tra le altre, quelle di Benevento, Juve Stabia, Nocerina e Casertana. Il bomber classe '82 ha chiuso la scorsa stagione tra le fila del Gladiator.