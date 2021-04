Achille Lauro: "Mihajlovic è una delle icone della mia Lazio e a Sanremo mi ha colpito"

La fede di Achille Lauro per i colori biancocelesti non è una novità, ma l'artista romano lo ha ribadito in un'intervista a Sportweek. Il cantante nato a Verona ma cresciuto a Roma ha partecipato all'ultima edizione di Sanremo tra gli ospiti, così come Sinisa Mihajlovic: "Chi mi ha colpito dei personaggi sportivi presenti a Sanremo? Sinisa Mihajlovic, se non altro perché è stata una di quelle icone del mio passato calcistico, quando seguivo la Lazio".