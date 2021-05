Albertosi: "Donnarumma resti al Milan. Può diventarne l'uomo-squadra fino a 40 anni come Ibra"

vedi letture

Restare al Milan "Sarebbe la scelta giusta" per Gianluigi Donnarumma. Pensieri e parole di Enrico Albertosi, grande ex rossonero, intervistato da La Gazzetta dello Sport: "E non solo per il futuro prossimo. Io Donnarumma lo vedo rossonero fino a 40 anni. Se lo vorrà, il nuovo Ibra potrà essere lui. Quando arrivai al Milan ero un 35enne che aveva già vinto a Cagliari e in Nazionale, per Gigio è diverso: davanti ha un futuro da scrivere, potrà farlo con un grande club che sta tornando al top".