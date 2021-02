Amichevoli squadre di club, le partite in programma oggi

Oggi si giocheranno alcune partite amichevoli tra squadre di club. Di seguito nel dettaglio tutto il programma:

Le partite in programma:

08:30 Clarence Zebras 2 (Aus)Taroona (Aus)

08:30 Metro (Nzl)-South H. 2 (Aus)

09:00 Slutsk (Blr)-Energetik-BGU (Blr)

10:00 Kholding (Rus)-Kamaz (Rus)

12:00 Din. Minsk (Blr)-Saratov (Rus)

12:00 Tulevik (Est)-Parnu JK Vaprus (Est)

13:00 Beroe (Bul)-Septemvri Sofia (Bul)

13:00 Din. Minsk 2 (Blr)-Isloch (Blr)

13:00 Gomel (Blr)-Arsenal Dzyarzhynsk (Blr)

14:00 Males (Mkd)-Sasa (Mkd)

15:00 Sirius (Swe)-Djurgarden (Swe)

16:00 Chelyabinsk (Rus)-Din. Minsk (Blr)

17:00 Tartu Welco (Est)-Tabasalu (Est)

18:00 KFUM Oslo (Nor)-Skeid (Nor)

19:00 Arendal (Nor)-Fram (Nor)

19:00 Raufoss (Nor)-Grorud (Nor)