Amichevoli squadre di club, le partite in programma oggi

vedi letture

Oggi si giocheranno alcune partite amichevoli tra squadre di club. Di seguito nel dettaglio tutto il programma:

Le partite in programma:

11:30 Olympic Kingsway (Aus)-Nedlands (Aus)

13:00 Cherno More (Bul)-Dobrudzha (Bul)

13:00 Helsingor (Den)-Lyngby (Den)

13:30 Mandurah City (Aus)-Subiaco (Aus)

14:00 Molde (Nor)-Åsane (Nor)

14:30 Altach (Aut)-Schaffhausen (Sui)

16:30 Brage (Swe)-Gefle (Swe)

17:30 Philadelphia Union (Usa)-Orlando City (Usa)

18:00 Raufoss (Nor)-Kongsvinger (Nor)

19:00 FC Dallas (Usa)-Austin Bold (Usa)

19:00 Houston Dynamo (Usa)-FC Tulsa (Usa)

19:00 New York Red Bulls (Usa)-Nashville SC (Usa)

19:00 Portland Timbers (Usa)-Sporting Kansas City (Usa)

19:30 Central SC (Bra)-Campinense (Bra)

22:00 Atlanta Utd (Usa)-Chattanooga (Usa)

22:00 El Paso (Usa-)Juarez (Mex)

22:00 Phoenix Rising (Usa)Union Om-aha (Usa)