Amichevoli squadre di club, le partite in programma oggi

vedi letture

Oggi si giocheranno alcune partite amichevoli tra squadre di club. Di seguito nel dettaglio tutto il programma:

Le partite in programma:

10:00 CSKA 1948 Sofia (Bul)-Minyor Pernik (Bul)

10:00 Honved (Hun)-Vasas (Hun)

10:00 Slavia Mozyr (Blr)-Lokomotiv Gomel (Blr)

10:00 Vitebsk (Blr)-Smolensk (Rus)

10:30 Univ. Craiova (Rou)-F. Constanta (Rou)

11:00 Alcoyano (Esp)-Eldense (Esp)

11:00 FC Minsk (Blr)-Smorgon (Blr)

11:00 Lok. Mosca (Rus)-Tuapse (Rus)

11:30 Isloch (Blr)-Slutsk (Blr)

12:00 EPS (Fin)-Gnistan (Fin)

12:00 Lindome (Swe)-Qviding (Swe)

13:00 Brage (Swe)-Dalkurd (Swe)

13:00 Chemnitzer (Ger)-Havelse (Ger)

13:00 Halden (Nor)-Moss (Nor)

13:00 Halmstad (Swe)-Kalmar (Swe)

13:00 Jaro (Fin)-JBK (Fin)

13:00 Kongsvinger (Nor)-Skeid (Nor)

13:00 Landskrona (Swe)-Osterlen FF (Swe)

13:00 Lunds (Swe)I-FK Malmo (Swe)

13:00 Östers (Swe)-Norrby (Swe)

13:30 Arda (Bul)-Sozopol (Bul)

13:30 Ilves (Fin)-PK-35 (Fin)

13:30 VPS (Fin)-MuSa (Fin)

14:00 AFC Eskilstuna (Swe)-Sandvikens (Swe)

14:00 Arendal (Nor)-V. Haugesund (Nor)

14:00 Brommapojkarna (Swe)-Akropolis (Swe)

14:00 FK Novosibirsk (Rus)-Nosta (Rus)

14:00 Haka (Fin)-KTP (Fin)

14:00 Helsingborg (Swe)-Värnamo (Swe)

14:00 Kristiansund (Nor)-Aalesund (Nor)

14:00 Mikkeli (Fin)-Vaajakoski (Fin)

14:00 Mjondalen (Nor)-Stabaek (Nor)

14:00 Sloga Vinica (Mkd)-Sileks (Mkd)

14:00 Soligorsk (Blr)-Sputnik (Blr)

14:00 Sotra (Nor)-Floro (Nor)

14:00 Varbergs (Swe)-GAIS (Swe)

15:00 Bregalnica (Mkd)-Belasica (Mkd)

15:00 Lok. Zagreb (Cro)-Orijent (Cro)

15:00 Norrkoping (Swe)-Jonkopings (Swe)

15:00 Rabotnicki (Mkd)-Renova (Mkd)

15:00 Strömsgodset (Nor)-Fredrikstad (Nor)

15:30 Oulu (Fin)-JIPPO (Fin)

15:30 Slaven Belupo (Cro)-Mura (Slo)

16:00 BATE (Blr)-Dnepr Mogilev (Blr)

16:00 Din. Bucuresti (Rou)-Dyn. Kyiv (Ukr)

16:00 Istra 1961 (Cro)-Kapfenberg (Aut)

16:00 Mariehamn (Fin)-TPS Turku (Fin)

16:00 Rijeka (Cro)-Koper (Slo)

16:00 Start (Nor)-Sandefjord (Nor)

17:00 Chicago Fire (Usa)-Cincinnati (Usa)

18:00 Hacken (Swe)-Degerfors (Swe)

18:00 New Mexico (Usa)-Colorado Rapids (Usa)

18:00 Sandnes (Nor)-Egersunds (Nor)

19:00 San Antonio (Usa)-FC Dallas (Usa)

22:00 Charleston (Usa)-Minnesota (Usa)

22:00 Columbus Crew (Usa)-Orlando City (Usa)

22:00 El Paso (Usa)-Juarez (Mex)

22:00 New York City (Usa)-Nashville SC (Usa)

22:00 New York Red Bulls (Usa)-Miami FC (Usa)

22:00 Philadelphia 2 (Usa)-Richmond Kickers (Usa)

22:00 Phoenix Rising (Usa)-Union Omaha (Usa)