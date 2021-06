Amichevoli squadre di club, le partite in programma oggi

Oggi si giocheranno alcune partite amichevoli tra squadre di club. Di seguito nel dettaglio tutto il programma:

Le partite in programma:

11:00 Mjondalen (Nor)-Ull/Kisa (Nor)

16:00 Stjordals Blink (Nor)-Levanger (Nor)

17:30 Bohumin (Cze)-Hlucin (Cze)

18:00 ASK Elektra (Aut)-WAF Brigittenau (Aut)

18:00 Unicov (Cze)-SK Hranice (Cze)

18:30 Stammersdorf (Aut)-Fortuna 05 (Aut)

18:30 SV Donau (Aut)-First Vienna (Aut)

18:30 Vols (Aut)-Reichenau (Aut)

19:00 Leithaprodersdorf (Aut)-Traiskirchen (Aut)

19:00 Mannsworth (Aut)-Sportunion Mauer (Aut)

19:00 Perg (Aut)-Wels (Aut)

19:00 Strass (Aut)-Grazer (Am) (Aut)