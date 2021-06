Amichevoli squadre di club, le partite in programma oggi

vedi letture

Oggi si torna in campo per giocare alcune partite del Campionato Europeo Under 21. Ecco di seguito il programma completo delle partite da giocare

Le partite in programma per oggi:

10:00 Benesov (Cze)-Admira Prague (Cze)

10:15 Otrokovice (Cze)-Prerov (Cze)

10:30 Schwaz (Aut)-Fugen (Aut)

11:00 Alta (Nor)-Floya (Nor)

11:00 Kematen (Aut)-Hall (Aut)

11:00 Rosice (Cze)-Velke Mezirici (Cze)

12:00 Vålerenga 2 (Nor)-Baerum Sportsklubb (Nor)

13:00 Asker (Nor)-Kjelsås (Nor)

13:00 Tromsdalen (Nor)-Senja (Nor)

14:00 Brattvag (Nor)-Levanger (Nor)

14:00 Egersunds (Nor)-Arendal (Nor)

14:00 Kongsvinger (Nor)-Skeid (Nor)

14:00 Oygarden (Nor)-V. Haugesund (Nor)

15:00 Notodden (Nor)-Flekkeroy (Nor)

16:00 Red Star-Penzing (Aut)-Slovan HAC (Aut)

16:00 Sheppey United (Eng)-Rochester Utd (Eng)

16:00 Wienerberger (Aut)-Wiener Linien (Aut)

17:00 Schwechat (Aut)-Parndorf (Aut)