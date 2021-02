Baldini: "La Juventus U23 è stata importantissima per Fagioli e lo è in generale"

L'ex allenatore della Primavera della Juventus Francesco Baldini ha parlato ai taccuini di Tuttosport di Nicolò Fagioli: "Nicolò è sempre stato un accentratore di gioco, ma contro la Spal in Coppa Italia mi è sembrato anche più dinamico. Merito del ragazzo e della società. Fagioli è un talento che si sarebbe potuto perdere se fosse andato in prestito in Serie B. La seconda squadra è stata importantissima per lui e lo è in generale: la Juventus è avanti da questo punto di vista. A tutti questi motivi, ne aggiungerei un altro: i bianconeri affrontano il Crotone".